El inesperado anuncio de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot

Así fue como, luego de que Emilio cumpliera un año, comenzó a planificar su vuelta, hasta que finalmente se dio. Esto produjo que en su cuenta de Instagram, en donde muestra todo lo que hace, comiencen a cesar la publicaciones con su familia para darle lugar a las laborales.

Tan es así, que realizó un fuerte anuncio para aquellos que la siguen por su costado profesional: “¡Si tienes ganas de comer pizza, no te comas otra cosa! ¡Come pizza! ¡Si querés un chocolate no comas una manzana, porque no es un chocolate!”.

“¿Les suena? Cuantas veces por miedo a engordar, salirse de "la dieta" "o porque me va a reclamar la nutricionista. Tapo las ganas de algo con otra cosa que no es. Y luego, seguramente vienen las ganas de comer cualquier cosa”, siguió hablando directamente con sus seguidores.

“Minimicemos los daños, por un lado, comiendo directamente lo que queremos y no haciendo rejunte de comidas y por otro lado blanqueando que está bien tener ganas de comer algo diferente, algo rico, no tan saludable, por ahí con más grasa o azúcar”, concluyó sobre su parecer respecto a esto.

De esta manera, Estefanía Pasquini se encargó de anunciarle a sus seguidores que no hace falta ser tan estrictos a la hora de la dieta, y que no viene mal darse un permitido.