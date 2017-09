"Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no realizaba una acción solidaria, dije: 'La tengo que hacer en Nueva York'. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba", contó Vicky.

La Griega está de novia con el empresario Javier Naselli, a quien conoció en el verano, en Punta del Este. Él trabaja en Estados Unidos, es por eso que ella viaja constantemente de Argentina al país del norte.

En las últimas horas Xipolitakis fue intimada en la causa que pesa sobre ella por haber piloteado un vuelo. La vedette se había comprometido a realizar tareas comunitarias para evitar llegar a juicio oral, pero aún no comenzó.