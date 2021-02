El insólito momento que vivió Nadal con una mujer en Australian Open

El deportista sonrió un tanto desorientado por la situación, pero a los segundos siguientes terminó concretando un ace y luego ganó otro punto para colocarse 30-0 en ese game.

Fue así que la mujer nuevamente entró en escena, con gritos y agitando sus brazos. Nadal otra vez se mostró simpático e hizo gestos sobre la espectadora que interrumpió el partido nuevamente. Finalmente, las autoridades se le acercaron y decidieron invitarla a marcharse del estadio.

“No la conocía, ni la quiero conocer”, dijo el nacido en Mallorca a modo chiste, en la entrevista que realizó desde el court tras superar al tenista de 23 años que se ubica 117 del ranking, y siguió diciendo: “No sé qué pasó la verdad... ¡Fue a mí! La mujer me estaba haciendo así (imita el gesto). No era al árbitro, era a mí. No sé, quizás había tomado mucho gin o tequila. Honestamente, fue una situación rara y al mismo tiempo divertida. No sé, hay gente para todo. Para mí fue gracioso. Alguien haciéndome un insulto con el dedo sin ninguna razón. Me quedé sorprendido. Pero al mismo tiempo estaba pensando: ‘Pobre mujer’, porque seguramente haya estado borracha o algo así”.

“Soy un profesional y estoy aquí para aceptar todo lo que ocurre y más si es alguien que no estaba del todo claro. Ha hecho lo que su estado le permitía y al final la han echado porque se lo ha ganado a pulso. Al fin y al cabo me desconcentra a mí entre servicio y servicio pero el principal afectado es mi rival porque el juez me concede dos nuevos saques y realizo un ace”, cerró.

Nadal, que debutó en este certamen con una victoria (6-3, 6-4 y 6-1) sobre Laslo Djere, tiene dos objetivos en tierras Australianas: combatir contra sus dolores de espalda que lo están perjudicando para sacar y conquistar el 21° título de Grand Slam para superar a Roger Federer, logro que lo convertiría en el más ganador de la historia en los certámenes más importantes del circuito.