El intruso vuelve al ring

Abuelo: Rial se convertirá en abuelo por parte de Morena, pero nunca habló del tema. ¿romperá el silencio?

Desafíos

En diálogo con La Once Diez, Adrián Pallares se refirió a la vuelta de Rial al ciclo y advirtió: “El desafío es que Intrusos vuelva a dar los títulos del día y seguir generando el impacto como siempre hizo”. “No sólo es un desafío de Jorge, sino del programa en general. No es un programa satélite, porque genera sus temas. Si hay que hablar de otros programas se habla, pero no los necesita”, sostuvo.

Pallares también destacó el rol de Moria como reemplazo del conductor: “Sin dudas Rial es Intrusos, pero Moria fue una isla en este programa histórico. Fue un respiro para todos y con un estilo propio dio un curso de conducción”.

Un fuerte cruce con otra figura femenina del canal

En la previa de su regreso a la televisión, Jorge Rial se sacó chispas con la periodista Mónica Gutiérrez en Twitter. Es que el intruso recordó los informes que realizaba la conductora cuando se inundaba la provincia de Buenos Aires durante las gestiones peronistas y, en medio del temporal que azotó a las localidades bonaerenses este fin de semana, escribió: “Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo”.

“Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer”, le contestó, enojada, la periodista, que está al frente del noticiero de América. “¿Dónde hay un maltrato? ¿Dónde hablé de operetas o militancia? Por favor, señálame el párrafo exacto”, replicó Rial.