El Kun compró Lamborghini y fue su peor inversión

El Kun Agüero se derrite ante los autos de lujo. Y una de sus última adquisiciones fue una Ferrari GTC4 Lusso. Pero más allá de su pasión por los “fierros”, el jugador del Manchestar City reconoció un error que cometió con una compra de otra joyita de cuatro ruedas a la que no le da utilidad.

“Al pedo me compré una Lamborghini . Debe tener 1200 km en cinco años porque no la uso. Hace dos años que estoy pensando ‘para qué mierda compré este coche’”, reveló con humor en diálogo con Guillermo Pelado López.

“Fue al pedo total. Lo único que hace es cagarse de frío, en la lluvia y ahí está afuera. Es más, tiene telarañas y todo”, agregó el delantero del equipo inglés ante la sorpresa del conductor.

“Ahora vos le decís a un guacho que ponga un cassette y no sabe. Menos la manivela para levantar el vidrio, dura, que se traba a veces. ¡Y el calor que hacía ahí adentro porque no había aire!”, contó divertido el ex Independiente.

A-Kun-aguero-0102.png

En 2014 el Kun adquirió una Lamborghini Aventador que entre sus características tiene un motor de V12 de 6.5 litros de 700 caballos de fuerza y una velocidad de 350 km/h, capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,8 segundos.

Ni bien lo compró, Agüero mandó a personalizar su flamante Lamborghini con Yiannimize, un customizador de autos que también realizó trabajos sobre los coches de otros futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mesut Özil, Wesley Sneijder, Wayne Rooney y Didier Drogba.

Embed

El Lamborghini no es el único superdeportivo que el Kun tiene en su casa. También es dueño de un Nissan GT-R que pintó con los colores del Manchester City.

El martes, el Kun siguió de cerca el cotejo entre el seleccionado Nacional y Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Minutos después, al ver que Messi se había cruzado con un ayudante boliviano, Agüero bromeó: “Pegale un chirlo en la pelada, pa”.