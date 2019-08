El ladrón de la tienda de ropa Renatto, que fue detenido gracias a la intervención de un grupo de vecinos, quedó en libertad. Se informó que la fiscal adjunta Alejandra Altamira no pidió la prisión preventiva porque no correspondía, ya que el delito es excarcelable y no se acreditó que hubiese peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Además, la calificación de la pena que eventualmente se le aplicaría en el caso sería condicional.