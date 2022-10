El llanto de Daniela de Gran Hermano tras un ida y vuelta fuerte con Alfa

Embed

Sin embargo, minutos después, Daniela apareció llorando dentro de la casa, supuestamente afectada por el comentario que había hecho Alfa.

“Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir ‘son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’. Y yo le contesté que no se jode con eso. Y yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”, explicó.

Minutos después, el propio Alfa quiso remediar la situación y le fue a pedir disculpas a su compañera. “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”, aseguró Walter.

Embed

Sin embargo, el pedido de disculpas no fue tomado de la mejor manera por su compañera, quién insistió que le había afectado el chiste.

“Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido”, respondió Dani. Y Walter cerró: “Que no sea un teléfono descompuesto, ‘ahogada’ no dije. Tampoco hablé de ‘secuestrar’”, aseguró Alfa, sin mucha suerte.