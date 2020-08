El llanto desconsolado del taxista que se llevó un 0Km en el ciclo de Guido Kaczka

“Creeme Guido, nunca me gané nada, nunca. Gracias, gracias, Guido, no puedo hablar. Sabés cuánta gente me decía ‘andá, andá’, y yo decía que y yo decía que no, que me daba vergüenza. Cero nervios. Mi señora me mandaba mensaje, me decía ‘fijate si algún productor ahí de la tele hace un casting para las nenas’. Nunca gané nada. Ni una rifa en el colegio…”, dijo el taxista con la voz entrecortada.

"Ya no vas a poder decir eso más, 'nunca gané nada'. Mirá como ganaste. Me matás. No sé ni qué decirte, estoy tratando de remar lo mío", replicó emocionado el conductor.

Rubén es padre de siete chicos: cinco de su primer matrimonio y dos de su actual pareja, y antes de lanzar la ruleta había destacado lo importante que sería para él llevarse el auto para su casa.

Embed

Mientras todos festejaban en el estudio, en Twitter el momento se convirtió en una de las principales tendencias del país.

https://twitter.com/julianmendozza/status/1290461597387890689 YO VIENDO AL TAXISTA QUE SE GANO UN 0 KILÓMETROS DE GUIDO KACZKA pic.twitter.com/FYnKr593Ng — J U L I A N (@julianmendozza) August 4, 2020

https://twitter.com/MilaagrosYoung/status/1290462632588304385 Enserio vas a emocionarte porque un taxista se ganó un 0km en el programa de Guido Kaczka? pic.twitter.com/GpjDFFDHTt — (@MilaagrosYoung) August 4, 2020

https://twitter.com/belirds/status/1290461266906157056 Estoy LLORANDO, porque un taxista que fue al programa de Guido se lleva un taxi 0km! La puta madre loco, con lo difícil que están viviendo los argentinos es una noticia hermosa #BienvenidosABordo — M Belén Rodríguez (@belirds) August 4, 2020

https://twitter.com/Gimena45670906/status/1290461858303025154 El tachero se ganó el auto y guido Kaczka llora con él. Chau se ganó mi corazón #bienvenidosabordo pic.twitter.com/qVV3MjAjyE — Gimena Correa Salgado (@Gimena45670906) August 4, 2020