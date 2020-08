Entre llantos, la trabajadora de la salud señaló que no hay camas y oxígeno para asistir a los pacientes con coronavirus con cuadros respiratorios críticos. "Quier mostrar lo que se está viviendo acá, lo que mucha gente no sabe... En este momento me encuentro sola con nueve pacientes, no hay oxígeno y el director dice que todo está bien", arrancó diciendo la mujer.