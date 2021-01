El look de Cristina Kirchner que se viralizó en redes

La vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner , viajó este fin de semana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y una joven le pidió una selfie. Cristina Kirchner accedió y la fotografía fue tuiteada, por lo que no tardó en viralizarse.

Lo que notaron los internautas, más allá de la foto, fue el look de Cristina Kirchner para volar. Aunque la vicepresidenta de la República suele estar siempre elegante, esta vez fue capturada usando unas zapatillas deportivas poco comunes en ella .

La publicación con Cristina Kirchner recibió cientos de elogios hacia la presidenta de la Cámara Alta del Senado, todos destacando las zapas de CFK.

Cristina Kirchner podría ir presa según Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini apuntó nuevamente a la Justicia y lanzó una dura advertencia que involucra a la vicepresidenta de la república, Cristina Kirchner. La titular de Madres de Plaza de Mayo indicó que podrían encarcelar a la presidenta de la Cámara Alta del Senado.

"Si la tienen que meter presa en estas condiciones, la van a meter, porque hasta ahora no se les ha impedido nada", indicó Hebe de Bonafini sobre Cristina Kirchner. Sus declaraciones fueron emitidas en el marco del nuevo fallo que ordenó el regreso de Amado Boudou a la cárcel por la causa Ciccone.

"Yo no sé lo que pueda pasar si la llevan presa a Cristina Kirchner. La gente va a salir a la calle", advirtió Hebe de Bonafini quien adelantó que "se fue al tacho" toda la alegría que tenía por la legalización del aborto en la Argentina y por el inicio de la jornada de vacunación de la Sputnik V en el país esta semana.

Hebe de Bonafini redobló la apuesta y lanzó un palito al presidente Alberto Fernández ante la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa: "Que no quede obnubilado con los aplausos del aborto, de la vacuna y de las casas que van a hacer. No señor presidente, tantos aplausos no son buenos porque también hay cosas muy graves y muy malas".