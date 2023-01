El mal momento que vivió Cande Ruggeri con su hija Vita

Cande Ruggeri y Nico Maccari fueron padres por primera vez hace una semana. La hija de Óscar Ruggeri dio a luz a Vita, su primera hija, y desde entonces está conociendo una nueva vida para ella, la de la maternidad. Por eso, la influencer está viviendo nuevas experiencias todo el tiempo, algunas bellas, y otras no tanto, como le ocurrió en las últimas horas.

Es que la modelo reveló que ayer tuvo que vivir su primera salida de la casa sin Vita. La joven madre no se despegó ni un minuto de su hija desde que esta nació, por lo que aún no se acostumbra a no estar con ella todo el tiempo.