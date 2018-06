El menor de los Menem sacó los trapitos al sol

“No me hace falta un papá, vengo a verlo para saber cómo está. Llegué al país sin que él supiera”, lanzó el niño en diálogo con Involucrados (América), dejando al descubierto que entre ellos no hay ningún tipo de relación, y agregó: “Pepo (la actual pareja de Bolocco) es mi papá. Con Carlos (Menem) no hablamos mucho, la última vez que lo vi fue en noviembre de 2016. Ahora nos vimos y nos dijimos ‘te quiero’”.

Máximo también contó que cuando era más pequeño sufrió por la ausencia de su padre. “Cuando era chico lloré mucho. Él ni siquiera me mandaba regalos para mi cumpleaños y mi mamá me compraba cosas gigantes y me decía que las mandaba él. Ella me dice que lo tengo que querer como sea, por eso me trae a verlo”, explicó.

Por último, el joven manifestó que no tiene relación con Zulemita ni con Carlitos Nair. “Cuando subí la carta era porque Zulemita me había bloqueado... Ahora ella me dijo ‘mocoso’ y cosas muy feas. Mi relación con ella es mala, pésima. Eran peleas increíbles, ella me gritaba, yo lloraba”, reveló al respecto del vínculo con su hermana y añadió que decidió irse de un asado que organizó la familia Menem porque allí se presentó Carlitos Nair. “Me fui del asado porque no quería verlo a Carlitos Nair, él no habló bien de mi tía y mi madrina Diana Bolocco (hermana de Cecilia)”.

Papá: El niño manifestó que su verdadero padre es Pepo, la actual pareja de Cecilia Bolocco.