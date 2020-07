El mensaje del Mago sin Dientes tras la misteriosa muerte de su novia

En un segundo posteo, manifestó: "Son muchos los mensajes y muchas llamadas de medios solo pedimos pasar toda la familia este duelo con respeto y en paz".

https://twitter.com/MAGOSINDIENTES/status/1285721381502623753 Un día muy muy triste Ani siempre te recordare con todo mi corazón por todos los momentos vividos a la par gran mujer de corazón gigante — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) July 21, 2020

El mago y Ana María se habían conocido por amigos en común en el año 2015, en una fiesta que había tenido lugar en una casa de Nordelta. Sin embargo, la relación recién comenzó en el año 2019. “Ella es de perfil bajo, sólo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Creo que nos unió lo diferentes que somos en cuanto a lo laboral. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró”, había contado Cabaleiro al presentarla públicamente.

https://twitter.com/MAGOSINDIENTES/status/1285899775867531264 Son muchos los mensajes y muchas llamadas de medios solo pedimos pasar toda la familia este duelo con respeto y en paz — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) July 22, 2020

La pareja del Mago sin dientes fue hallada sin vida este martes por la mañana en su departamento ubicado en la calle Gelly al 3300, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el parte policial, fue su hija Sofía quien la encontró “con una bolsa negra en la cabeza, pastillas y alcohol” en su dormitorio. La primera hipótesis habla de un suicidio, aunque en las próximas horas se le realizará una autopsia.

La mujer era despachante de aduana y manejaba una Pyme, según contó en su cuenta de Twitter. En sus últimos posteos se mostraba preocupada por el contexto de pandemia de coronavirus, y expresaba que se estaba fundiendo económicamente.

Antes que nada, quiero aclarar que priorizo la vida antes de la economía. Pero quiero aclarar y hacer que escuchen todos y todas las personas que pueda, que estoy harta de arriesgar, de apostar al trabajo, de contratar gente, de tratar de generar nuevos negocios y empleos”, escribió en una extensa carta que difundió en la cuenta de Twitter de su empresa.

“Tengo una mini Pyme en el mercado hace más de 30 años, que antes tenía 20 empleados, y dada la situación fui achicando hasta solo quedarme con lo básico. Hoy solo tengo 7 trabajadores, que tienen que alimentar a su familias”, relató Ana María, desesperada por la situación que le estaba tocando atravesar.

“Tengo que pagar los sueldos al 100% sin siquiera estar generando dinero. Mis hombros no soportan más”, escribió cuando apenas habían pasado diez días de la cuarentena obligatoria.