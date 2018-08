EL Millo y El Globito se fueron al pasto

En los 20 minutos iniciales, los visitantes mostraron buenas intervenciones de Gonzalo Martínez, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.

Es por esto que cuando apenas corrían 15 minutos los de Núñez contaron con la mejor chance del encuentro con un penal sancionado a raíz de una mano de Garro. Pity lo ejecutó mal y la pelota se fue por encima del travesaño para alegría de la hinchada quemera, que asistió en gran número.

Minutos más tarde, Scocco tuvo su chance mediante un tiro libre, pero Marcos Díaz mantuvo la valla del anfitrión en cero y el sofocón pasó. Cerca del final un gol anulado por el árbitro Loustau a Gamba tras un grave error de Pinola desató la furia del público local. Así, al final del primero la cosa estaba 0-0.

En la segunda mitad, Huracán creció con los espacios que dejaron los de Núñez, pero la delantera visitante no permitía descuidos al Globo. El partido se volvió más parejo y aburrido y los dirigidos por Marcelo Gallardo comenzaron a sentir el peso del cansancio. Huracán pudo haberse puesto en ventaja sobre el final, pero Franco Armani salvó la valla millonaria a los 41, luego de un remate de Bogado, que había ingresado en el complemento.

El 0-0 comenzó a cerrarle a ambos equipos, que repartieron puntos en un partido que confrontó el estilo ofensivo millonario con el catenaccio de Gustavo Alfaro. La sensación es que la visita resignó dos puntos teniendo en cuenta el penal errado por Martínez.

El conjunto de núñez jugó 4 partidos en el 2° semestre. Está invicto con 2 victorias y 2 empates.

La palabra de un número uno

Al concluir el partido, Armani habló del gol anulado al Globo en el que Javier Pínola le cedió la pelota a Lucas Gamba y Loustau sancionó un agarrón. “Creo que estuvo bien el árbitro. Fue falta, lo vio el árbitro que estaba cerca. Es falta, me agarró, porque si no me hubiera levantado”, contó.

“Siempre queremos ganar, pero es una cancha complicada”, concluyó el 1 del Millonario.