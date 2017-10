El momento de la polémica entre Ari Paluch y la microfonista

Sin embargo, aprovechó su envío radial, El exprimidor, para romper el silencio. “He sido difamado de una manera demoledora”, sentenció antes de explicar que cuando Charrúa terminaba de quitarle el micrófono, “en vez de hacerle un ‘give me five’, toco su cadera y me voy”. “Me doy cuenta que habría tocado un lugar más íntimo, y en seguida le digo ‘disculpá’. Y me fui porque vivimos apurados. Eso fue todo lo que pasó y tardó sólo un segundo y fue sólo con la intención de irme. Fue sin querer”, intentó justificar el autor de El combustible espiritual.

Más tarde, se dio a conocer el descargo que elevó a los directivos del grupo América, quienes evalúan su continuidad en el medio ante el escándalo.

Bronca: Ayer por la tarde, Paluch estalló en Twitter y señaló que lo difaman con relatos falsos.

De Lozano a Rial, durísimos

Tras su controvertida explicación, Paluch fue blanco de críticas y se convirtió en trending topic en Twitter. Por caso, Verónica Lozano lanzó filosa: “Ah! Era #givemefive, pero que pelotuda soy! Pensé que me apoyabas el pene. Mala mía”. Más tarde, la conductora de Telefe aclaró que el comentario fue sólo una expresión de repudio que no aludía a una experiencia personal. “Es ironía. No trabajé con él”, señaló.

Otro que le cayó con todo, fue Jorge Rial, quien aprovechó su espacio en Intrusos para ratificar que no quiere compartir un espacio de trabajo con Paluch y resaltar que “nadie toca un culo sin darse cuenta”.

Cada vez más solo

En medio del escándalo, no hubo periodista que saliera a bancar al conductor de El exprimidor. El domingo trascendió que Antonio Laje, Eduardo Feimann y Mauro Viale no quisieron que fuera parte de la cobertura de las elecciones.

En tanto, José “el Gaucho” Hernández, periodista de policiales, renunció al ciclo MD, que conduce Paluch. “No puedo admitir trabajar yo con una persona así. Mi solidaridad con Ariana”, manifestó.

“Todos veían cómo acosaba todo el tiempo”

Al caso de Charrúa se sumaron dos nuevas denuncias contra Paluch. Ayer, los integrantes de Nosotros a la mañana contaron que Federica Guiberalde, ex locutora en La batidora, lo demandó por presiones y maltratos psicológicos. Más tarde, la locutora Verónica Albanese contó que Guiberalde “la pasó tan mal que se tuvo que ir del país”. “Todos veían lo que era Ari, todo el tiempo acosando y demás. Medio que lo pude manejar, hasta que quedé embarazada… como que le gustaba más. Algo muy perverso. Un día me puse un enterito y me dijo: ‘No, ya sos una embarazada cualquiera, no vengas más’. Y puso a otra chica que no era locutora”, relató.

