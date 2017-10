Paluch: "En vez de hacer 'choque los cinco', le toqué una parte íntima"

Efectivamente, pasadas las 8.20 de la mañana, el periodista hizo referencia a la denuncia de acoso que Ariana, una microfonista del noticiero que lidera por A24n de Lunes a Viernes de 12 a 14, había hecho ante las autoridades del canal por habérsele tocado la cola.

"A mí no me gusta hablar en el programa de cosas que no tengan que ver con el interés de la gente pero hay una situación que me ha tenido todo el fin de semana en los medios, en las redes, y lógicamente la gente se interesa por conocer la opinión de uno", comenzó el discurso de Paluch.

"Es algo muy desagradable que me parece injusto pero entiendo que son las reglas del juego", dijo con consternación el conductor.

"Además si alguien tiene un poquito de sensatez y piensa que voy a ir por la vida tocando culos... si yo soy un acosador tengo que aprovechar una situación cuando estoy a solas, no adelante de 20 personas", expresó.

"Lo que se está diciendo no se ajusta a la realidad", agregó el periodista y dijo que fue el quien le ofreció al canal que tomaran las medidas que considerasen necesarias.

