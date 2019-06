El móvil en el que Alex Caniggia se sacó y le faltó el respeto a todos

El primero en hablar del tema fue Alex, quien desde el primer momento se mostró descontrolado. ''Me chupa un huevo, no sé quién es, no miro el Bailando, me parece re grasa de una mujer ir y hablar de ese tema, eso es de lacra’’.

''No hay separación, sino no tengo problema en decirlo’’, siguió.

En tanto, Charlotte manifestó que estaba “aburrida” por seguir tratando ese tema y decidió retirarse del móvil por algunos minutos. Cuando regresó, su hermano mostró su peor parte- Es que mientras José María Listorti y Denise Dumas le preguntaban a la participante del Bailando por la polémica con Godoy, Alex se secó y comenzó a tocarse los genitales.

caniggia-2.jpg

“No me interesa hablar de eso”, arrancó la joven, mientras su hermano gritaba “Hinchapelotas” y se tocaba su entrepierna. Las caras de fastidio entre los integrantes del programa no tardaron en aparecer y dado el malestar de los Caniggia, los terminaron despidiendo.

Luego, y en diálogo con Mora –quien había escuchado la nota con los mediáticos- salió con los tapones de punta y aclaró que jamás tendría nada con el ex futbolista. ''Nunca estaría con un hombre que crió semejante maleducado, no tiene idea lo que hice, ni quien soy, como fue mi laburo, soy más empresaria que su padre, y que su madre ni que hablar, que no sabe lo que es laburar’’, inició la artista molesta con Alex y siguió: “'Es un atrevido, de que estamos hablando, que venga conmigo a un merendero la semana que viene, y sino que se quede en Marbella semejante maleducado’’.

