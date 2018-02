El mundo Boca no perdona y Pavón lo sabe

"Le faltó tacto, fue un error de juventud"

Roberto Leto. El periodista partidario de Boca más famoso.

No lo quiero justificar, pero no hay que perder de vista que viene de un pibe joven. El hincha de Boca es especial, muy pasional y le interesa más el club de sus amores que la Selección. Entonces, a Pavón le faltó tacto, experiencia, la juventud lo llevó a declarar eso y fue, sin dudas, un error.

Hay que ver cómo fue la pregunta, tal vez quiso quedar bien con todos los argentinos. Pero para uno, estando del lado de Boca, esas cosas molestan. Error del pibe, se equivocó, pero así son las cosas. En general, los hinchas de los clubes grandes prefieren que gane su equipo antes que la Selección. Él venía bien en la respuesta si dijo ‘las dos’ en un principio, como me cuentan ustedes (por LMN), pero después la pifió, ese fue su error.

"Si no mete la piernita en Boca, se especulará"

José Pepe Basualdo. Jugó en el Xeneize y el Mundial 90 con la Selección.

Es la opinión de un chico joven que no tiene experiencia. Un chico que tiene otros mundiales por delante, entonces creo que la Copa Libertadores en estos momentos tendría que ser primordial para él. Primero, que no sabe si va al Mundial, entonces no puede pensar en eso cuando todavía no está participando. Quizás la ansiedad o querer demostrarle a Sampaoli que puede estar en la lista, estar metido en el Mundial, cuando se debe a Boca y tiene que pensar en la Libertadores. Lo otro después llega… Si no, varios pueden especular con que no mete la piernita porque se está cuidando para el Mundial y tiene la cabeza en Rusia. Para el futuro, va a tener que pensar dos veces lo que va a decir, y más en el mundo Boca.

"Se apresuró, pero ojalá que logre las dos cosas"

Fabio Giménez. Volante de Cipo, hincha de Boca.

Pienso que se apresuró, por ahí tiene muchas ganas de jugar el Mundial y con Boca ya lo viene haciendo hace mucho tiempo... Debe querer las dos cosas, ir a Rusia y ganar la Copa con Boca, pero por ahí la desesperación de querer estar en el Mundial le jugó en contra. Lo va a lograr triunfando en Boca, que lo está haciendo muy bien, lo digo ya como hincha xeneize. Ojalá que gane la Libertadores con Boca y que luego juegue el Mundial.

"Yo, como deportista, lo entiendo y elegiría igual"

Betiana Viñas. Campeona de boxeo, hincha del Xeneize

Los hinchas, desde el fanatismo, lo critican a Pavón, pero para mí estuvo bien, y eso que soy de Boca. Como deportista, si me dan a elegir una chance mundialista o una sudamericana, voy a optar siempre por lo máximo. Obvio que uno ama los colores. Capaz que va a ser la única vez que va a poder jugar un Mundial y por ahí la Libertadores está más a mano de los jugadores. Pero bueno, todas las opiniones son respetables y los futboleros son fanáticos.