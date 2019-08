Además, el exitoso conductor del Millonario destacó que “las cosas están difíciles y van a ser así”. Además, agregó: “Mientras podamos sostenernos y los jugadores estén arraigados a lo que tenemos por delante no tenemos por qué preocuparnos. Seguiremos apostando al grupo y a la posibilidad de sostenernos hasta fin de año”.

Con respecto a la chance de que algún jugador pueda emigrar, Gallardo se mostró tranquilo. “No hubo grandes cambios. Nadie me manifestó algo sobre alguna posibilidad que pueda surgir. Igual, hasta que no se cierre el libro de pases en Europa tenemos que estar alertas”, manifestó el entrenador.

Por otra parte, Gallardo también se refirió al partido del sábado ante Racing y le envió un mensaje a Eduardo Coudet, entrenador de Racing y ex compañero suyo en el Millo. “A Coudet le quedó desde Central lo de Armani, pero Chacho sabe que se enfrenta a River, no sólo a Armani. Nosotros somos un equipo difícil para cualquiera, no solo para Racing”.

Por otra parte, el Muñeco anticipó lo que espera del clásico en el Cilindro: “La esencia de la búsqueda no ha cambiado. Racing es un equipo que te exige jugar al máximo de tus posibilidades. Si bien no genera tanto, sabés que te va a querer atacar directo, por los costados, con sus delanteros, tratar de generar un ritmo alto. Los jugadores son los que resuelven situaciones en partidos de golpe por golpe”.

