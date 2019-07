El miércoles, después de la derrota, el capitán Arturo Vidal respaldó al arquero, manifestando que la eliminación era responsabilidad de todos. Mientras que Reinaldo Rueda, el DT trasandino, dijo al respecto: “Por este resultado no nos podemos ir al otro extremo, no podemos sacrificar a Gabriel, creo que fue todo el colectivo el que no funcionó”.

