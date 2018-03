El deportista fue crítico con su participación en los Juegos. “Tuve una preparación muy firme y esquié muy bien, pero no puedo finalizar las carreras. Aún así estoy enamorado de la montaña, de la velocidad y de la sensación de independencia", aseguró.

Respecto del resultado obtenido dijo: “Contento no estoy, no ha salido como esperaba. Aún así he disfrutado de las bajadas. No me preocupan los resultados, pero sí sentirme cómodo y terminar las carreras a mi nivel”, aseguró, y agregó que estuvo "más comodo y relajado" en la segunda carrera.

Por último, agradeció a toda la gente de Neuquén que “están siguiéndome y apoyándome”.