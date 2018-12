El neuquino Hours es la cara nueva de Cipolletti

El volante no tiene mucho recorrido en instancias federales, sólo los pasos con Pacífico de Neuquén en el C y el B. Formado deportivamente, es pieza clave en el funcionamiento de un Atlético que pelea volver a la A neuquina.

Es una de las nuevas caras que deberá presentarse en La Visera el 3 de enero y formará parte de la delegación albinegra que desde el 5 entrenará en Necochea por espacio de diez días.

1 cupo extra le queda al Albinegro para llenar.

Por la grave lesión de rodilla del juvenil Juan Loncomán, Cipo tiene la posibilidad de incorporar un tercer refuerzo para el 2019. Dependerá de muchos factores.

“Hace una semana me contactó Ariel Ortiz (AC de Coronel) para comentarme la idea. Me tomó por sorpresa, pero me encantó que pasara. Tenía planes de vacaciones, pero no me importa nada. Estoy feliz”.“Soy amigo de la secundaria de Gaby (Chironi) y lo conozco a Facu (Crespo) de chiquito. Con Morales (Jonathan) compartimos en la CAI”. Nicolás Hours

Acompañado

El otro volante abrochado por el club ayer es Eduardo Scasserra, carrilero por derecha de 30 años que fue puesto en libertad de acción por San Telmo (B Metropolitana) en agosto pasado.

Una de las condiciones para incorporar en este momento de la temporada es que debe tratarse de nombres provenientes de ligas amateurs o en libertad de acción.

El Queco Scasserra jugó ya el Federal A con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero, antes de pegar el salto a la B Metro, con la camiseta de UAI Urquiza que fue el primero que mostró interés en él, antes de terminar en San Telmo.

A Cipo le queda la chance de sumar un nombre más. Esta plaza se genera a partir de la grave lesión de Juan Loncomán en una de sus rodillas.

Ajustada a la cuestión presupuestaria, la subcomisión no se aleja del mercado y seguirá atenta con seguridad hasta la próxima semana.

“Es lo máximo”

“Cuando estuve en el Federal, por ahí lo esperaba. Uno no cree que estando en la B de Lifune lo sigan observando. Estoy feliz, en la región llegar a Cipo es lo máximo”, resumió Hours los minutos posteriores a la confirmación de que será jugador del Albinegro.

“Lo mantuve en silencio también en mi club porque estamos en el fin de la temporada”, cerró.