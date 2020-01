El neuquino Jeldres anotó en el inicio de la Copa Argentina

De esta manera, el atacante nacido en estas tierras, que pasó el año pasado a Madryn y ya había convertido un par de goles, suma puntos para afianzarse como titular en la presente temporada, luego de haber alternado en la pasada.

Por su parte, Círculo Deportivo le ganó como local a Camioneros de Luján por 2 a 1.

Ambos encuentros corresponden a la ida de la ronda preliminar del Federal A, torneo que clasificará a 13 equipos para la fase Final de la Copa Argentina. Los desquites se llevarán a cabo el domingo venidero.

Los cotejos de ida de la fase preliminar continuarán así:

Hoy:

A las 21.15: Crucero del Norte de Posadas (Misiones) vs. Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos).

A las 22: Central Norte de Salta vs. Güemes de Santiago del Estero.

Sábado:

Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Deportivo Maipú (Mendoza).

Sansinena de General Cerri vs. Villa Mitre de Bahía Blanca.

Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Sportivo Las Parejas (Santa Fe).

Domingo:

Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) - Unión de Sunchales (Santa Fe), San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes.

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino.

Martes

Sarmiento de Resistencia (Chaco) vs. Chaco For Ever.

Jueves 23:

Cipolletti vs. Ferro de Pico (La Pampa).

Martes 11 de febrero:

Desamparados (San Juan) vs. S. Peñarol de Chimbas (San Juan).