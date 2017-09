El neuquino Joaquín Torres hizo su primer gol en Primera

Torres siempre fue una promesa que generaba expectativa en Newell’s, repareció este torneo tras una larga inactividad y está dando qué hablar en los primeros partidos de la Superliga. Venía de ser lo mejor del conjunto leproso en la caída del lunes ante Huracán, 1 a 0, y esta tarde volvió a destacarse.

Anotó un lindo gol a los 33 del segundo tiempo (si bien es cierto que su remate se desvió en un defensor y se le coló a Gabbarini) y desequilibró todo el partido con su movilidad y atrevimiento. Por ello, al salir sobre el cierre todo el Coloso lo despidió con aplausos.

"Me voy contento con el gol y con la victoria que fue justa. Llop (por el técnico) me da mucha libertad", contó el pibe emocionado. También jugó unos minutos el ex Cipo, Daniel Monito Opazo.