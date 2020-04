El neuquino Sebastián Tissot se presenta como PeiPei Wr con su primer disco solista

En el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, el también productor musical no quiso esperar más para mostrar su nueva faceta y decidió liberar el material para que el público pueda disfrutar de temas inéditos y readaptaciones de canciones que forman parte de su trayectoria.

"Esto lo vengo planeando hace seis meses o un poco más y no quería seguir pateándolo", dijo PeiPei Wr en diálogo con LM Neuquén, para luego manifestar que le gustaría "que el material ocupe el espacio que tenga que ocupar y llegue a la gente que tenga que llegar", antes de una presentación en vivo, imposible actualmente, en tiempos de pandemia. "Igual como no tengo banda, porque esto lo grabé todo yo solo. Salvo la participación de Miguel Monné en baterías y algunos de los bajos, el resto lo hice yo. Así que también tendría que pasar por ese proceso de conectarme con gente y ponernos a ensayar, lo cual lleva mucho trabajo", advirtió Tissot.

En el compilado de canciones, se encuentran composiciones propias en inglés, cuyas letras juegan con "cuestiones existenciales", entre ellas el amor y problemáticas sociales. El álbum también cuenta con temas instrumentales donde prevalece la influencia del rock alternativo y el 'trip folk rock', además de la música de Radiohead, Neil Young, Sweet Gene Vincent, Beck, David Bowie y Tommy Guerrero, sus infaltables a nivel personal.

"Con este material estoy cerrando una época mía personal de composición, de abrir otra a nivel artístico, con la idea de continuar con el trabajo de edición y mezcla con proyectos que por ahí, no tienen que ver conmigo. Yo vengo haciendo música hace más de 10 años, he tenido proyectos más de tipo banda. Así que de alguna forma, cierro y abro dos cosas al mismo tiempo porque no voy a dejar de componer ni grabar mis cosas, pero también voy a poner el foco en mi trabajo como productor", explicó el músico que en 2008 creó la banda The Garden Abides.

"Me gustaría que la gente disfrute de este disco. La clásica comparación de los discos o las canciones con hijos que uno de ja ir, si bien es medio ridícula, lo que trata de decir es que uno se apega mucho a esas composiciones, pero después quiere que las tomen otras personas para tener sensaciones parecidas. Está hecho para eso, para que lo disfruten y también para que se vea el trabajo que hago, teniendo en cuenta que no estoy con ninguna compañía discográfica", manifestó Tissot, quien grabó, mezcló y produjo la placa en forma independiente desde su estudio casero portátil "entre su casa en la ciudad de Neuquén" y la sala-estudio de la agrupación Estamos en el Aire, en la que colabora en guitarra y con la cual también produce el futuro disco del grupo.

En cuanto a PeiPei Wr, el nombre elegido para su flamante álbum y para presentarse como solista, Tissot explicó que desde hace tiempo usa esa denominación para jugar con su avatar a los videojuegos. Sin motivo más que una intuición y gusto fonético se bautizó PeiPei Wr. "Con el tiempo me di cuenta también que 'Pei Pei es un nombre oriental unisex que principalmente se les da a las chicas, aunque no sé que significa. LA WR es de warrior, guerrero", precisó.

