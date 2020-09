El novio de Lizy Tagliani le regaló un viaje en helicóptero por su cumpleaños

La humorsita también compartió imágenes del desayuno que le regaló su novio. "Qué lindo regalo amor", escribió en Instagram junto a otro video.

Alturria, por su parte, también publicó fotos y videos del especial día que pasó junto a Lizy a quien -según consignó Teleshow- no veía desde que arrancó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. “¡Espero que estés pasando un muy feliz cumple! Me gustó sorprenderte con este regalo”, expresó el joven.

Aunque la mayoría de los seguidores de Tagliani celebraron su festejo y el regalo que le hizo Alturria por su cumpleaños, otras cuestionaron el viaje en helicóptero debido a que se realizó pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Lizy salió a festejar su cumple en helicóptero. Y ustedes como unos boludos haciendo zoomcumpleaños", "Actividad esencial?", "En esto no hay cuarentena pregunto", "Es que la cuarentena es para los pobres. No hay que hacer más caso si los famosos hacen lo que quieren. No dejaron ver a un papá cuando su hija moría y dejaron ir a Maru Botona a otro país porque extraña su hijo. Esto es un chiste", "Divino todo, súper romántico!!! Pero yo me pregunto, esto se puede en cuarentena???", "Perdón, ¿eso se puede hacer ya en cuarentena? Cuidate Lizy, para ir a ver a mí hija no tengo habilitada la sube y vos por los aires. País al revés", manifestaron algunos internautas.