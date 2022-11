El nuevo proyecto de vida de Guillermina Valdés al separarse de Tinelli

Guillermina Valdes cambio de vida 1.jpg

"Fue complejo, como romper con todo. No había juicio de valor, nadie te decía si te quedabas o te ibas porque cantabas mal. Me conmoví, me generó algo de mi niña, el volver a jugar. No sé si jugué alguna vez así, como que encontré algo mío y estuvo buenísimo", aseguró en su momento.

Sin embargo, ahora se propuso profundizar ese cambio laboral, a tal punto que después de cinco años sin estar, volverá a hacer temporada en Mar del Plata. La obra se llamará 39 escalones y ella será la protagonista junto a Facundo Arana. La obra, producida por Javier Faroni también contará con la presencia de Freddy Villareal y Maxi De La Cruz.

No es extraño ver esta nueva faceta en Guillermina Valdés, quién hace poco admitió que nunca había disfrutado del modelaje. "Se da, ¿viste? A mí nunca me gustó mucho ser modelo. La verdad, tenía muchos prejuicios y cada vez tengo menos, en general en mi vida", contó con Juana Viale.

"Mis hijos me han ayudado mucho, tienen una energía diferente. Creo que tengo la oportunidad de transformarme a través de ellos y por ellos. A veces le digo a mi hija 'Palo, me voy a poner esto (una prenda de ropa), ¿es mucho, no?' y me dice 'Ay, mamá, te vas a morir'. Es fuerte que una hija te diga 'mamá, te vas a morir, ¿qué vas a esperar para hacer esto, esto y esto?'", agregó.