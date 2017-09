"Se le informará de mis planes tácticos, pero no lo recogeré en este momento, no está preparado físicamente, no está en condiciones de jugar", dijo Wu Jingui sobre el Apache que es uno de los mejores remunerados del mundo.

Según publicó Sky Sports, el DT chino dijo que "Tevez tiene sobrepeso, al igual que Fredy Guarin. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y de los jugadores, si no puedes hacer todo lo posible para jugar, no tiene sentido elegirte".

Jingui agregó: "He entrenado a muchas estrellas grandes, y mis jugadores nunca son elegidos por la reputación".

Toma un equipo con 24 unidades que figura en el undécimo puesto, a ocho puntos de caer en la zona de descenso.