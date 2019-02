La carta fue difundida pocas horas después de que el magistrado de Garantías de la causa, Saúl Errandonea, dispusiera la excarcelación de Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, quienes están imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado" y seguirán detenidos de todos modos en la Unidad Penal de Batán hasta que la medida quede firme.

"Dejen de ensuciar a mi hija, dejen de mentir acerca de mi familia, solo queremos justicia", pidió Aller, y señaló además: "A mi hija la están ensuciando los profesionales que defienden a los violadores, intentando justificar que la aberración más sucia se perdone y que la figura de adulto responsable se minimice pidiendo la libertad de quienes no supieron contenerse ante la tentación y sumisión de una nena de 14 años".

El hombre agregó: "Aparentemente no alcanza con haberle arruinado la vida a mi hija y a nuestra familia, sino que pretenden como estrategia ensuciarla, culparla (...). Quien lea esto y sea padre o madre no puede ni siquiera imaginar lo que sentimos. Mucho menos lo que ella siente. La realidad es que a ella la violaron varios hombres".

El padre de la adolescente explicó además por qué decidió hacer público su mensaje: "La familia y amigos de los abusadores se encargaron de poner nuestras caras en las redes sociales (a pesar de estar prohibido, por lo que también responderán), pero deben entender que no nos quedan más dolor ni lágrimas".

"Mi hija es inocente de todo lo que algunos y algunas opinadores mal intencionados dicen, informándose de la liviandad y mediocridad de las redes sociales, sin medir el daño que le hacen y nos hacen. Sé que no debe importarles, pero les aseguro que antes de esto, como ustedes, nunca imaginamos llegar a esa situación", aseguró.

Señaló además: "Tampoco nunca nos ocupamos de ensuciar a los violadores más de lo que ya están, porque desde el principio y a pesar del dolor creímos en la justicia, pero en contrapartida se busca terminar de matar a mi hija exponiéndola".

"Los jueces, los fiscales no son claros, no nos dan tranquilidad en medio de tanta agresión. No sé sinceramente si la justicia llegará de la mano de estas personas. Entiendo que no se hicieron bien las cosas y eso entorpecerá el proceso. Me indigna que ante la duda dejen sueltos a estos violadores sin ninguna garantía de que no se escapen", agregó.

LEÉ MÁS

Encontraron semen en la ropa de la adolescente violada en Miramar

Violación en Miramar: dos de los acusados declararon que "tuvieron sexo sin violencia"