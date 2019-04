El padre de la nieta 129: "Para ella es un cimbronazo enorme"

Buenos aires. El martes se informó la restitución de la identidad de la nieta número 129, hija de una pareja de militantes del PRT-ERP, Norma Síntora, detenida y desaparecida por la última dictadura militar, y de Carlos Alberto Solsona, quien sobrevivió al terrorismo de Estado. “Esto es algo que se persiguió por varias décadas. Es una búsqueda durísima y llega un momento en que no podés separarlo de tu vida. Llegado este momento genera una gran satisfacción”, dijo Solsona el día después. “Ella no está en el país (vive en España), por eso no nos pudimos encontrar todavía. Eso va a suceder cuando ella pueda. Entiendo que nuestra búsqueda, la mía, de mi familia, de las Abuelas, de tanta gente, fue complicada, pero ahora que terminó a ella le toca incorporar a su vida la aparición de un padre. Eso es un cimbronazo enorme en la vida de ella. Yo sostengo que teniendo los genes que tiene de su madre estoy seguro que va a tener inteligencia y fortaleza moral y psicológica para hacerlo de la mejor manera. Pero le va a llevar un tiempo”, agregó. “Tenía el dato de que había aparecido y que era una mujer, pero me enteré dos horas antes de la conferencia. Ella también se enteró ahora y le toca lo más complejo”, cerró.