El papá de Carlos Tevez tiene coronavirus y está internado

Fue dedicado a Segundo que Carlos Tevez, en última Superliga que Boca ganó con un gol del Apache frente a Gimnasia de La Plata en la última fecha con el que le arrebató el título local a River, luego de marcar un gol ante Talleres celebró el gol tomándose el cuello. Ese gesto hacía referencia a Segundo y a la operación a la que había sido sometido hacía poco tiempo en esa zona del cuerpo.

Aunque Carlos Tevez ya había contado su historia y la manera en que Segundo lo adoptó de niño, su figura se hizo popular a partir de la serie "Apache" en Netflix, que narra la vida del futbolista de Boca. Segundo no es el padre biológico de Carlitos sino el encargado de criarlo desde pibe, debido a que su madre no estaba en condiciones de hacerlo. "Me crié con Adriana y Segundo, que es mi papá. Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba la panza de mi mamá y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien", contó en su momento Carlitos en Animales Sueltos.