El papá de Nacho contó cuál fue el día que quiso sacar a su hijo de la casa de Gran Hermano

En diálogo con Yanina Latorre en LAM, América, el papá del joven de 19 años expresó su malestar por la situación de su hijo y reveló que hasta se le pasó por la cabeza la idea de ir y sacarlo de la casa más famosa del país durante un difícil y duro momento.

El papá de Nacho de Gran Hermano hablando sobre su hijo

“Nacho todavía no se ha soltado. No muestra sus emociones, él es más mental. El encierro, la preparación de las fiestas lo ha descolocado porque creo que estas semanas estuvo muy solito”, arrancó Rodolfo.

“Son días muy intensos, la semana pasada realmente veíamos que Nacho podía salir de la casa. Estábamos todos muy compungidos porque él podía llegar a salir. Últimamente los hates son distintos, la gente que lo sigue a él también.... hay otra energía. Fueron como 60 personas al piso”, agregó el padre del jugador.

Por último, contó situaciones dolorosas que le tocó vivir con las críticas de la gente: “La gente en redes no está bien. Es muy complicado, me fui entrenando: las primeras semanas quería matar a todo el mundo y estos días respiro. Muchas veces llamé a la producción porque la impotencia es muy grande, hubo una semana que estuve a punto de ir hasta la casa aunque no sabía ni donde quedaba”.