El PBI provincial equivale a u$s 30 mil por neuquino

Se trata de la división de la riqueza que produce la economía provincial por la cantidad de habitantes estimada de la provincia. El PBI per cápita de Neuquén es el segundo del país, después del de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos son del año pasado. Surgen de un índice confeccionado por un estudio privado de economía, que aportó sus cálculos para llenar un vacío del sistema público de estadísticas.

La concentración de la riqueza es una marca de las economías sustentadas en la producción de hidrocarburos, como las que se sostienen en la minería en sus diversas formas. La distribución depende mucho más del intervencionismo estatal que del derrame de la actividad. En Neuquén la concentración de la riqueza se profundiza por la poca cantidad de empresas que existen en relación con el tamaño de la economía.

La consultora Federico Muñoz y Asociados acaba de publicar un trabajo que aporta datos en un área descuidada por las estadísticas públicas: el desagregado por provincias del PBI nacional. Es decir, cuánto pesa la economía de cada provincia en el contexto nacional.

La de Neuquén en 2018 fue la quinta en importancia, compartiendo espacio con Mendoza. Por encima se ubicaron la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El salto del PBI neuquino entre 2017 y 2018 fue cercano al 50 por ciento.

Los responsables del trabajo admiten “cierta precariedad metodológica” para la determinación del peso de cada provincia en el PBI nacional, a la vez que rescatan que sus resultados “permiten cubrir un vacío estadístico y se convierte en una herramienta útil para enriquecer los análisis de las economías subnacionales”.

PBI provincial

Los datos aportados por Federico Muñoz y Asociados refuerzan la conocida concentración de la economía en Buenos Aires. Entre la provincia y la Ciudad Autónoma aportan más de la mitad del PBI nacional. En territorio bonaerense se genera el 32,3 por ciento de la torta, mientras que la economía porteña aporta el 18,6 por ciento. Le siguen desde lejos Santa Fe, con el 8,7 por ciento del total del PBI; Córdoba, con el 8,3 por ciento, y Neuquén, con el 3,8 por ciento, al igual que Mendoza. La riqueza de Neuquén está atada a los resultados de la industria petrolera. Y la producción en esa rama está sumamente concentrada en un puñado de compañías. Gran parte de los ingresos que se generan no quedan en la provincia.

El desempeño de la economía neuquina genera estadísticas europeas de ingresos per cápita (30 mil dólares) para una provincia con desarrollo argentino. El caso se repite en Tierra del Fuego y Santa Cruz.

La economía de Neuquén contó con un empuje coyuntural inusual el año pasado. Las variables que más pesan en su determinación se movieron a favor. Trepó el precio del petróleo en los mercados internacionales, la devaluación fue superior al ciento por ciento y creció la producción de petróleo y gas, volviendo a situar a la provincia en lo alto del ranking nacional.

“Los neuquinos no perciben el PBI per cápita”. Federico Muñoz director de Federico Muñoz y Asociados

¿Cómo se calcula el peso del PBI de cada provincia?

Lo único que hay de carácter oficial es la distribución del PBI por provincia que estimó el Indec para el 2004. Nosotros lo proyectamos a 2018 según el crecimiento económico de cada provincia reportado por el ISAP (un indicador que desarrolló Federico Muñoz y Asociados) más la evolución de la participación de cada provincia en la remuneración del factor trabajo.

¿Por qué hay diferencias entre sus datos y el PBG que calcula Neuquén?

Tendemos a creer que las provincias subestiman el PBG por una razón sencilla: hay producto nacional que no termina siendo aplicado a ninguna provincia.

¿Cómo se explica que el PBI de Neuquén es similar al de países de europa?

No es del todo correcto asimilarlo con el ingreso per cápita promedio de los neuquinos. Buena parte de la riqueza que se genera en Neuquén no termina en Neuquén. En las provincias petroleras y también en las mineras hay que remarcar esta aclaración.

Bajo gasto público y promesa exportadora

La estimación de Federico Muñoz y Asociados del PBI de cada provincia permite establecer cuándo pesa el gasto público frente a la riqueza que se genera en cada provincia. En el caso de Neuquén, el gasto público en 2018 fue equivalente al 16 por ciento del PBI provincial. Se mantuvo en el mismo porcentaje que había registrado un año antes.

El trabajo de la consultora privada revela que los gobiernos provinciales neuquinos han mantenido en el tiempo una relación similar entre gasto y riqueza. En 2017 y 2018 esa relación fue solo un punto porcentual inferior a la registrada en 2005.

Solo dos provincias registraron bajas en la relación de su gasto público con el PBI durante el imperio del kirchnerismo en la Casa Rosada: además de Neuquén, Santa Cruz bajó un punto porcentual, de 20 a 19 por ciento, entre 2005 y 2015. El porcentaje del gasto público sobre el PBI de Neuquén fue el año pasado más bajo que el del promedio nacional, que se ubicó en el 25 por ciento, según el estudio de Muñoz y Asociados.

En otro orden, el trabajo de referencia comparó el desempeño de las exportaciones por provincia. Neuquén está en el último lugar en este ranking, aunque en 2018 el impacto de las ventas al exterior impactó algo más sobre el PBI que un año antes. “El desarrollo en curso del potencial exportador de Vaca Muerta promete hacerla ascender nuevamente hasta los primeros lugares del ranking en los próximos años”, estimó el economista Federico Muñoz.

