El pedido laboral que el Puma Goity odia que le hagan

Goity, que interpreta a Matías Zambrano, uno de los villanos de la historia, dijo: “Yo soy un defensor del idioma. En los 50 y 60 éramos conocidos por el cine argentino. Cuando hice mi primer viaje de mochilero me recibían por Sandrini, Tita Merello. Estaba en Colombia y me hablaban de ello. Creo que ese lugar lo perdimos. Detesto cuando en algún proyecto hay que hablar en neutro, a mí me parece terrible”.

Gabriel _El Puma_ Goity_ _Detesto cuando en algún proyecto hay que hablar en neutro, a mí me parece terrible_ – GENTE Online - Google Chrome 2022-10-25 20-18-07_Trim.mp4 Las frases del Puma Goity sobre el doblaje

“El mercado argentino era líder en Latinoamérica, pero lo perdimos nosotros. He visto películas en las que he participado y estamos doblados al mexicano. ¡Explicamelo!”, continuó mostrándose indignado.

También acotó: “La excusa es que en México no entienden nuestros modismos. No subestimemos a los mexicanos. En su momento yo viaje y me reconocían por Sandrini, Tita, Olmedo, Porcel. No me vengan ahora con que no se entienden”.

El notero continuó en la temática e hizo referencia a las películas españolas que llegan, a lo que el Puma le respondió: “claro. Y no decís “qué es coño” o pedís que te traduzcan “gilipollas”. Defendamos nuestro idioma y cultura. Tenemos que contar con el apoyo político. Eso es lo que nos marca la diferencia con otros artistas”.

La serie El Encargado se estrenará el próximo 26 de octubre por Star+ y promete ser una tira que creará mucha química con el público. Contará el día a día de un edificio que quiere sacar del puesto al portero (el protagonista de la historia interpretado por Guillermo Francella).