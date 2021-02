El pedido de "sororidad" de Dalma por el trato mediático que sufre junto a Gianinna

"Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! No es periodismo sino un ataque gratuito que no voy a soportar!", advirtió.

El otro posteo, la actriz preguntó: "A nadie le hace ruido que @LuisVenturaSoy TODOS LOS DÍAS nos ataque con argumentos SIN NINGÚN TIPO DE PRUEBA?? A NADIE LE PARECE UN ABUSO????". "A ninguna mujer que trabaja con él le molesta como se maneja con nosotras???", añadió en alusión al staff femenino de Informados de todo y, especialmente, Fantino a la tarde, deslizando que tanto ella como su hermana Gianinna están siendo víctimas de violencia mediática.

Por su parte, Gianinna expresó: "Los jueces de moral de la tv me aniquilan. Perdón hijo". "Yo me senté en la fiscalía y conté cosas tan íntimas que rogaba que nunca salgan de ahí, salieron y hoy no tengo lugar seguro para exponer NADA. Y qué se hace en mi caso? No colaboras con la justicia porque después los periodistas hacen mil programas y suposiciones sobre vos?". agregó en otra publicación.

"Mi papá por muchos años fue señalado como el más hijo de puta por el adulterio que ejercía en su matrimonio. Por haber asumido su enfermedad, mi apellido era maradroga. Juzgado hasta sus últimos días. A cuántos cubren los mismos que juzgan a mi papá? Y sus vidas? Cuantos sin tabique en tv?", disparó poniendo la lupa sobre la doble vara de algunos periodistas.

"Mi papá podía dormir tranquilo que si con Dalma íbamos a que nos hagan una rinoscopia salía todo espectacular. ¿Vos?", remató.