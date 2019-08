El Pepo no para de llorar a sus amigos desde la cárcel

La causa

El defensor no pudo asegurar si el artista tropical se contactó con los familiares de los fallecidos. “Es una persona a la que conocí más profundamente en este caso y me demostró la humanidad que tiene”, destacó Cormace.

Sobre la causa judicial, el abogado afirmó que evalúan, junto con el letrado Miguel Ángel Pierri, recusar a la fiscal de la UFI 1 de Dolores, Verónica Raggio. “Los abogados de la querella se apoyaron en dichos de la fiscal sobre los resultados de las pericias toxicológicas y de alcohol cuando todavía no habían concluido”, contó Cormace. “Se trata de un anticipo de temperamento que es violatorio de cualquier régimen legal, es decir, que no se puede hacer una apreciación personal cuando el resultado no está concluido”, agregó.

La defensa adelantó que si la fiscal Raggio dicta la prisión preventiva para Castiñeiras, solicitarán “una morigeración de la pena y que pueda cumplirla con prisión domiciliaria”.

