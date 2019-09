El pibe Centurión se dio el lujo de atajar en la vuelta de la Reserva a los Superclásicos

Más allá de no poder mantener la valla invicta, el ex 1 de Cipolletti cumplió un correcto partido. Y esta semana será doblemente especial para él, ya que se entrenará en los próximos días con el combinado sub 23 que dirige Fernando Batista, con el que disputará los amistosos de la fecha FIFA.

Dos ex jugadores de ambos clubes dirigen a los equipos: Luigi Villalba a River y el Flaco Schiavi a Boca.

Hacía muchos años que un superclásico no tenía partido preliminar. Y la experiencia fue positiva ya que ambos brindaron un lindo espectáculo. Con un regional como protagonista. Como casi siempre...

