“Ayer trabajé en La Plata, en el Coliseo. Marín me dice ‘Qué bien nos va en la boletería’ y yo le dije ‘bueno, tenemos a la chica del momento que es Sol Pérez y a Fede Bal’… A veces no viene Sol Pérez porque no llega”, dijo en medio de su verborragia Barbieri.

Mirtha no dejó pasar el comentario y por lo bajo, se escuchó: “Ahí le mandó un palo”. Aprovechando el momento, la periodista Lorena Maciel le preguntó: “¿Quién la reemplaza a Sol Pérez?”. “Se llama Bianca, es una media vedette en ascenso”, replicó la copa cómica.

“¿Por qué falta?”, consultó la conductora. “Ella falta porque hace muchas cosas, hace radio, televisión, ensaya para el Bailando… A veces ni duerme”, agregó Carmen.

“Yo la escuché el otro día que hay que aprovechar el momento y tiene razón… Pero yo nunca faltaría”, le dijo Mirtha. Barbieri respondió enérgicamente: “¡Yo tampoco, jamás!” y agregó que cuando hay distancias muy largas, tampoco pretende que “el artista se mate en la ruta”.

