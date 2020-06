El picante cruce entre un periodista y Bullrich: "Estás buscando ventaja política"

En su argumentación, la referente macrista exigió: “Quiero que el sábado el Presidente dé una explicación de por qué tenemos que cerrar a ochenta días del comienzo de la cuarentena, qué pasó y qué falló en el pronóstico. En la mayoría de los países fueron abriendo, nosotros estamos cerrando, no entiendo cuál es el análisis de los epidemiólogos”.

Bajo esa línea, Tenembaum la cruzó por politizar la pandemia: "Estás buscando una ventaja política sobre un tema muy dramático, sin reconocer que el principal socio comercial tiene 30 mil muertos, sin argumentar que Chile acaba de cerrar con una autocrítica tremenda del ministro de Salud, sin decir lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene 100 mil muertos, habiendo calificado de 'terrorista' a un epidemiólogo de los mas prestigiosos... Entonces veo que aprovechás para hacer política".

https://twitter.com/Herezeq/status/1267839166441799682 Tenso cruce entre Ernesto Tenembaum y Patricia Bullrich. pic.twitter.com/WUPYHP9nte — Salieri de Nik (@Herezeq) June 2, 2020

A lo que Bullrich contestó: "Yo no dije que él era terrorista, dije que la frase ‘salir a la calle es ir en busca del virus’ cuando hay quienes salen a trabajar o hacer compras es una locura. No puedo aceptar que un epidemiólogo diga una cosa así. Pero voy a volver a lo que dijiste. En primer lugar estoy hablando de nuestra estrategia. Segundo, me tiene un poco cansada de si ‘haces política o no haces política’. Hacer política es ponerle el nombre de ‘Axel Kicillof’ a un lugar de estacionamiento de camiones o ponerle a la bolsita de comida que se reparte los nombres de los intendentes. Tener una posición respecto a la cuarentena y que nuestro gobierno ha tomado no es ‘hacer política’, es tener una posición distinta".

Y le retrucó: "Si vos no podés aceptar una mirada distinta porque has tomado una posición, y la escribís y la defendés, entonces yo podría decir que estas haciendo política. Te pido que saquemos eso de en medio que nos impide una discusión seria con objetividad".

Sobre el final de una de las partes de la entrevista, Tenembaun se pronunció sobre el comentario de malvinización de la cuarentena: “Malvinas fue -llevada a cabo- por un dictador que mandó gente a la guerra. Es muy difícil esa comparación, me parece un poco forzada”; a lo que Bullrich replicó: “Estoy hablando del espíritu del ‘Vamos ganando’, no estoy hablando de Galtieri... Estoy hablando del espíritu”.

Sin encontrar un punto de contacto común, el conductor concluyó: “Para mí esto con Malvinas no tiene nada que ver”.

