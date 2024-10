El picante palo que le dio Sabrina Rojas a Wanda Nara por Bake Off

image.png

En el programa Pasó en América, Sabrina Rojas, mientras repasaban el episodio, cruzó con todo a Nara: "Viste que estaban las botineras y se están chicaneando, y Wanda le tira como que Eliana se quiso acomodar rápido. ¡Justo ella! ¿Cuánto tardó ella con Maxi para tener pibes? ¿Minuto? ¿Minuto y medio?", bromeó.

"Yo estuve en los comienzos de la relación de Eliana y Chiquito Romero. Teníamos un desfile en Mendoza las dos y no subimos al avión y lo veo a Chiquito subir al avión, yo no sabía quién era él y ella me dice ‘es mi chico, nos estamos conociendo y no quiero que nadie se entere. Ahí empezó la historia de amor y nunca más se separaron", cerró Rojas.

Wanda Nara reveló los nueve requisitos que tiene que tener su hombre ideal

Wanda Nara confirmó su soltería una vez más a través de sus redes sociales, dejando claro los requisitos que un hombre debe cumplir si quiere conquistarla. Después de los constantes idas y vueltas con Mauro Icardi y tras la reciente polémica con L-Gante, la empresaria y modelo decidió compartir con sus millones de seguidores los detalles sobre lo que espera de una futura pareja. De esta manera, despejó cualquier duda sobre su situación sentimental, la cual ha sido tema de especulación en los últimos días.

El posteo de Wanda comenzó con una frase que rápidamente llamó la atención: “Soltera, hasta que llegue Don...”, dando a entender que su corazón está cerrado por ahora, pero abierto a la posibilidad de una nueva relación si aparece el hombre indicado. La publicación fue vista como una respuesta a los rumores de reconciliación con su expareja, Icardi, y también coincidió curiosamente con un mensaje similar que horas antes había compartido la China Suárez, lo que hizo que sus seguidores comenzaran a especular aún más sobre la vida amorosa de la mediática.

Sin embargo, lo que realmente generó revuelo fue la segunda historia que publicó Wanda, donde detallaba los nueve requisitos que un hombre debe cumplir para poder entrar en su vida. Las pretensiones de la empresaria incluyen aspectos que reflejan no solo atención y cuidado, sino también gestos románticos y disposición para el diálogo.

Entre las frases que mencionó se encuentran: “Quiero que me acompañes”, “Te traje algo”, “Te dedico esta canción”, “Te ves muy bonita” y “No quiero que estés así, vamos a hablar”. A través de estas líneas, Wanda demostró que busca a alguien que no solo esté presente emocionalmente, sino que también se tome el tiempo para demostrar su afecto a través de pequeños gestos.