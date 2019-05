El piloto neuquino que superó un tumor y es líder

Esta segunda fecha compartió cartel con el World Rally Cars 2, donde el piloto de Plaza Huincul, con el Skoda Fabia, también hizo podio. Concluyó tercero en el certamen que desembarcó por primera vez en territorio chileno en el marco de la sexta fecha del Mundial.

Volver a correr fue una decisión muy fuerte que contó con el apoyo familiar. “No sé si aceptaron tan rápido que yo regresara. Pero viendo que la estaba pasando mal, me apoyaron para que volviera a subirme arriba de un auto. Gracias a ellos es que estoy donde estoy”, recordó.

"Haber hecho un podio y haber ganado el Rally Mobil y otro podio en el Rally World Cars 2 es históricamente para mí lo más importante -creo- que he hecho”.Alejandro Cancio

Tuvo un gran fin de semana en Chile con el triunfo y la punta.

En este sentido, el regreso superó su expectativas. “Tras haber dejado de fumar y empezar a hacer actividad física me siento mucho mejor que antes. Por ahí tengo ataques de pánico, típicos después de la operación y del momento que viví. Pero los manejo bastante bien. Se ve que cuando estoy en carrera estoy muy ocupado. Solamente pienso en eso y todas esas sensaciones desaparecen”, explicó. En cuanto a su desempeño en el WRC 2 dijo: “Sabía que podía andar bien. El año pasado en el Rally de Argentina también fuimos los mejores sudamericanos, solamente participamos del Rally World Cars, pero no estábamos anotados como piloto prioritario como sí ocurrió ahora”, afirmó.

Al momento de pensar cuál fue el obstáculo mayor a lo hora de volver a las pistas, señaló: “Sinceramente conseguir el presupuesto porque cada vez está más difícil correr”, aunque confesó que el costado emocional fue también durísimo. “Por ahí pensé que no iba a poder lograrlo. Pero hoy por suerte me siento feliz cada vez que subo al auto. Me hace muy bien y me olvido de todos estos problemas”, aclaró. Confirmó que por ahora solo correrá el campeonato de Chile aunque, como Neuquén organizará una fecha (fines de agosto), se ilusiona: “Si se da la posibilidad y económicamente lo puedo hacer, me gustaría correrla”, concluyó.

2 podios metió Cancio en el Rally Mobil

El neuquino que tiene como navegante a Santiago García, lidera el Rally Mobil, tras ser tercero en la apertura en Los Ángeles y ganar en Concepción.