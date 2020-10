El Pitu Barrrientos, refuerzo de lujo para el Federal Amateur

Criado en la ciudad del viento, reconoció en una entrevista al programa de esa ciudad “Pasta de Campeón” que irse de Comodoro siempre le costó. “Ya con 35 años tuve que pensar qué hacer de mi vida”, dijo entre risas.

Hincha del conjunto denominado “Aeronauta”, clásico rival de Huracán de esa misma localidad, nunca había podido ponerse esa camiseta porque partió de muy joven a las formativas del Ciclón.

Según lo planificó el Consejo Federal, la acción por la divisional regresaría el 29 de noviembre y mientras varios regionales dudan en reanudar, Newbery dio el batacazo, sustentado en la buena voluntad del jugador para cumplir su deseo.

Del plantel actual del equipo sureño forma parte su sobrino Gastón Barrientos, hijo de Hugo, otro de la familia con pasado en el fútbol grande.

Gastón y Pitu Barrientos.jpg Gastón junto al Pitu Barrientos, con pasado en San Lorenzo y hoy en el Federal Amateur.

Debido a la baja de muchos participantes, no hay que descartar que al Pitu se lo pueda llegar a ver en las canchas zonales, cruzándose con Independiente (confirmado que seguirá), Alianza de Cutral Co, Deportivo Rincón o La Amistad de Cipolletti. El tiempo para decidirse concluirá el 27 de octubre y no habrá sanciones para quienes resuelvan no formar parte de esta segunda vuelta en el 2020.

También será clave el avance de la pandamia en las diferentes regiones, ya que en el Alto Valle se encuentra en este momento en la parte más ascendente de la curva de contagios.