La ex pareja del Pocho, Yanina Screpante, había declarado días atrás que Pedraza tenía “cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije 'te creo' y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. Me respondió 'tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada'. O sea que me lo reafirmó”.

Embed

Al consultarle a Lucía si eran amigas con Yanina y si conocía a Lavezzi dijo: “Los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno”. Después de asegurar que Nacho y Lavezzi “se conocen”, negó cualquier tipo de romance con el Pocho: “No pasó nada”, sentenció.