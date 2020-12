El Polaco hizo trampa con Claudia y Martitegui no tuvo piedad con el castigo

“Se la pedí a Claudia. Te soy sincero, pensé que era uno de los ingredientes, no los tres. No lo vio nadie... ¿cuándo dijeron que había que usar la remolacha?”, preguntó y el tribunal respondió con seguridad que lo habían dejado bien en claro. “Las tenía hirviendo y dije ‘voy a usar los espárragos, sino la ponía, no me costaba nada”, agregó el participante.

“De la olla a tu mano tenia que ir al plato y no la pusiste”, sentenció Betular. “Sigo manteniendo la postura de que fue un errorcito chiquito”, dijo con tono un tanto picarezco El Polaco, tras remarcar que no iba a volver a cometer ese error.

”No hay mas lugar para trampas, las reglas acá son claras y no hay marcha atrás. No te va a salir gratis, por favor producción, un delantal gris”, lanzó sin vueltas Martitegui pasando por alto las disculpas, las promesas y las justificaciones de El Polaco, que regresó a su estación de cocina ofuscado, tras aceptar la penalidad.

“No fue para tanto pienso, pero esta bien es decisión del jurado y está perfecto. Sigo manteniendo que fue una remolachita chiquita, pero estuve mal. A cocinar el jueves, pagar por mis errores y que sirva de enseñanza de que no hay que cocinar con trampa”, manifestó.

El tema no quedó ahí ya que cuando Claudia fue a entregar su plato, etular la interrogó. “¿La idea de la remolacha fue tuya o del Polaco?”, inquirió el jurado. “Estábamos charlando y me dijo que no la tenia y me preguntó si le daba una”, respondió la mamá de Dalma y Gianinna y a lo lejos se escuchó al cantante gritar: “Fue todo culpa mía”.

“No me imaginé estar haciendo trampa porque no soy así en ningún aspecto, viéndolo ahora soy cómplice y en el momento no me di cuenta y no está bueno”, añadió Villafañe arrepentida.

Minutos después, El Polaco le preguntó al jurado cómo había estado su plato, ya que, si bien lo probaron, nunca le dieron la devolución. "Fue el mejor de la noche", sostuvo Betular.