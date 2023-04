El polémico primer posteo de Jey Mammón al volver de España

"No violé, no abusé y no drogué a nadie", sostuvo el conductor entre lágrimas ante la fuerte denuncia en su contra.

Ahora, Jey tras su regreso a la Argentina sorprendió con volver a la actividad virtual y mostrar a su gatito. ¿A quién está dirigido su enigmático mensaje?

Luego de que trascienda públicamente la denuncia de abuso sexual de Jey Mammon a Lucas Benvenuto, muchos famosos dieron su opinión al respecto, y mientras Nicole Neumann hablaba del caso, reveló que, en sus inicios como modelo, siendo aún menor de edad, vivió situaciones de acoso.

Jey Mammon redes sociales

"Lo conozco del medio, de ir a un montón de programas. Siempre tuve buena onda pero así de ser amiga y juntarme fuera del ámbito, no", dijo sobre el conductor que el fin de semana volvió al país, en una entrevista con Socios del espectáculo, programa de El Trece.

"Vos empezaste de muy chica, ¿te tocó vivir algún episodio así (de acoso o abuso)?", le preguntó el notero, a lo que la modelo, sin dudarlo, respondió de manera afirmativa.

"Sí, viví varias situaciones que, en ese momento, no se hablaban o no se planteaban de esa manera. Uno tal vez no se daba tanta cuenta. Igual sí, mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes. Pero bueno, sí", reconoció la ex de Fabián Cubero, y aseguró que su mamá, Claudia, "tuvo que parar a varios".