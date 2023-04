El Pollo Vignolo se plantó por Messi y enfrentó a los hinchas del PSG

Luego de otro fin de semana decepcionante para el PSG, Lionel Messi volvió a ser silbado en el Parque de los Príncipes. Previo al inicio del partido, cuando aún estaba la entrada el calor y la voz del estadio nombró a la Pulga, terminó siendo chiflado por gran parte de la afición del equipo francés. Situación que enojó a muchos, que no entienden las fuertes críticas que parece recibir solamente el rosarino. El Pollo Vignolo no fue ajeno a este enojo y terminó mostrando su disconformidad con los planteos de los hinchas del PSG.

“Esto es inadmisible, inaceptable”, empezó el Pollo Vignolo , mostrando desde el principio su postura sobre el tema, luego agregó: “Claramente, es una relación difícil, terminada. Le queda poco tiempo a Leo aquí. Por más que la dirigencia del PSG, quiera convencerlo económicamente, hacerle un ofrecimiento altísimo, no se puede ser feliz en un lugar donde la gente tiene esta reacción. Es difícil”.

“Se va a ir. Te das cuenta en el semblante. La verdad que no está bueno”, insistió el conductor. Ahí se sumó su compañero, Martín Arevalo, a la charla, quien conocé mucho a Messi por hacer la cobertura de la Selección por muchos años: “Hay momentos en la vida en los que hay que buscar la felicidad. Y Messi, va a buscar la felicidad”.

“Un silbido ya es una falta de respeto. Me enoja el PSG”, admitió el Pollo Vignolo antes de afirmar: “Para mí, ven al tipo que les ganó el Mundial”. “Para ellos, es el tipo que no se clasificó, y no ganó la Champions”, sumó el Chavo Fucks. “Pero está Mbappé. Te potenció después del Mundial”, insistió el Pollo.

Pollo Vignolo messi psg 2.jpg

“Para este chico que eligió ir a jugar ahí... Podría haber ido a jugar a donde quería él”, argumentó Oscar Ruggeri, que al ver una foto de Messi y Tagliafico (juega en el Lyon de Francia), arriesgó: “¿Sabés lo que le estará diciendo? Rajá. Andate de acá urgente. Y habrá dicho: ya me voy”.