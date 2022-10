El Pollo Vignolo sufrió un robo y Diego Latorre salió a su rescate

En el mundo del periodismo deportivo es normal que se formen algunas sociedades entre un relator y su comentarista, por lo que no es raro que estos terminen siendo amigos. Por ejemplo, Diego Latorre y el Pollo Vignolo hace años vienen trabajando juntos en las coberturas de los partidos, y lo que arrancó siendo como una relación profesional, se convirtió rápidamente en una amistad.

Por eso, cuando el ex futbolista de Boca Junior y Racing se enteró que el relator había vivido un mal momento, rápidamente se puso en campaña para ayudarlo. Es que al parecer, el conductor fue víctima de un robo, y aunque él no estaba presente y por suerte no sufrió ningún daño, Gambeta quiso ayudarlo como pudo.