"El presente rojo, una reparación"

POR PABLO MONTANARO / montanarop@lmneuquen.com.ar

“Mi mirada sobre el fútbol está lejos de ser inocente, celebratoria. Cuando me dicen que soy un fanático de Independiente, me quedo pensando en la palabra fanático y es una palabra que no me gusta”, dice el escritor Eduardo Sacheri, quien en sus libros ha combinado con gran habilidad literatura y fútbol. En la charla con LM Neuquén, durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Neuquén realizada días atrás, el autor de La pregunta de sus ojos y Esperándolo a Tito, entre otros libros, confiesa que su “enfermedad” por el Rojo “remite a esa cosa de inmadurez y de fragilidad, mi ánimo o humor depende de lo que pase con un club de fútbol”.