El radical Moreau pidió por Cristina y criticó a Randazzo

El ex legislador bonaerense aseguró que “hay que eludir la trama que los grupos concentrados están tratando de llevar adelante para emboscar al peronismo” y explicó que esos sectores quieren “hacernos desembocar en una PASO con dos listas”. Ahí, sin nombrarlo, Moureau criticó a Randazzo por su decisión de no querer acordar una lista de candidatos junto con la ex presidenta. Utilizó la historia del caballo de Troya para configurar un paralelismo con el lugar que ocuparía el ex ministro hoy. “El caballo de Troya funcionó por una sencilla razón. Porque la ciudad de Troya le abrió las puertas para que lo metieran adentro”, sostuvo.

“Alguien que se autopostula en realidad no podría estar reclamando si no hubiese un interés de otro tipo”, expresó Leopoldo Moreau y remató contra el ex ministro de CFK: “Yo creo que a Randazzo lo impulsa su propia pretensión que no es ilegítima”.

18 son los partidos que forman el FpV y piden por Cristina.

Dijo que la mayoría de los intendentes de Buenos Aires, el consejo partidario del PJ y los 18 partidos que forman parte del FpV reclaman la unidad y la candidatura de Cristina Kirchner.