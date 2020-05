El rap de Nati Jota en Twitter que provocó una ola de críticas

NATI JOTA ♀️ on Twitter El rap de Brad Pitt pic.twitter.com/Eoe82Fht3V — NATI JOTA ♀️ (@natijota) May 23, 2020

Todo se desató días atrás, cuando la influencer compartió una imagen del galán, junto a la frase: “En serio les gusta este chabón”.

NATI JOTA ♀️ on Twitter En serio les gusta este chabon? pic.twitter.com/DxuBt39JHi — NATI JOTA ♀️ (@natijota) May 22, 2020

A muchos no les cayó en gracias su comentario y se lo hicieron llegar a la blonda, por lo que volvió a tuitear: “Me cago de risa con lo q me responden loco no se puede decir acá que no te gusta físicamente alguien q te putean!!! Que carajos. Pensar q en mis primeros tiempos de tuiter yo era remil bardera en serio, ahora ni una pavada puedo decir. Q paja”.

NATI JOTA ♀️ on Twitter Me cago de risa con lo q me responden loco no se puede decir aca q no te gusta fisicamente alguien q te putean!!! Que carajos. Pensar q en mis primeros tiempos de tuiter yo era remil bardera en serio, ahora ni una pavada puedo decir. Q paja — NATI JOTA ♀️ (@natijota) May 22, 2020

Tras eso, Nati usó todo su ingenio para hacer un rap –género de moda- y contar como se sintió con la situación vivida.

“¿Qué tiene de malo que no me guste Brad Pitt? Pareciera más grave que morir de COVID. Vos destilas tu odio, pensando que no leo. La verdad a mí me afecta y no merezco tu veneno. Antes estaba triste y me faltaba una cosa, en Twitter siempre dicen que eso es una chota. Borré la aplicación, estoy desconectada, me hace bien y siento que por fin no pasa nada”, arranca la blonda, para que luego se escuche en el estribillo: “Soy Nati Jota, no te tiró la posta, puede que me esté confundiendo, es que estoy aprendiendo”.

Hacia la segunda parte, la periodista agrega: “En cuantas publicaciones la empatía no usas. Te enojas por lo de Brad, pero estás perdido escroleas. Yo no te hice nada, resentimiento tengo poco, aunque sufra no enojo, se que estamos todos locos”.

Con la publicación en internet, fueron cientos de fanáticos los que hablaron sobre ella, sin dejar bien parada a la joven. “Perdón nati, ya se que te re mandé a casa pero la idea era que dejaras de dar vergüenza ajena”; “Nati querida esto la verdad que mucho no te ayuda”; “Que se termine está cuarentena, porque está haciendo cualquiera con la gente”, fueron algunos de los comentario que circularon en las redes.

Para un cacho on Twitter Yo te hice uno Natii pic.twitter.com/Clgn24CJDU — Para un cacho (@Parauncachoman) May 23, 2020

straightup on Twitter perdón nati, ya se que te re mandé a casa pero la idea era que dejaras de dar vergüenza ajena — straightup (@urucharlo7) May 23, 2020

nachosan on Twitter Nati querida esto la verdad que mucho no te ayuda — nachosan (@_nachosan) May 23, 2020

Lomelu Rukaku on Twitter Definitivamente te hizo mierda ese pelotazo en la cara — Lomelu Rukaku (@ElLocoLomelu) May 23, 2020

meh on Twitter Coincidimos todos en que no era por ahí? — meh (@TomTourinio) May 24, 2020

Constanza on Twitter Que se termine está cuarentena, porque está haciendo cualquiera con la gente. — Constanza (@Konstanzm1) May 24, 2020

Kokashi Hatake on Twitter Usted no es nati Jota callese señora pic.twitter.com/3TQJdYzWVQ — Kokashi Hatake (@ripkoki) May 24, 2020

melanie on Twitter payasaa alberto no habilitó los circos todavía — melanie (@morbidheaven) May 23, 2020

Vlitz on Twitter A mi me parece a mi me parece que tenés menos rimas que Belén franchese pic.twitter.com/vXS8r8u2ae — Vlitz (@VlitzFD) May 23, 2020

Kevin on Twitter El verdadero enemigo de Nati Jota es Nati Jota https://t.co/iXF7FSmBdC — Kevin (@Kevin20736740) May 24, 2020

